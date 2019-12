Uber : plus de 3.000 agressions dans les véhicules en un an

publié le 06/12/2019 à 06:43

La société Uber publie pour la première fois un rapport sur l’insécurité dans les véhicules affrétés via son l’application. Cela ne concerne que les États-Unis, et pas les 65 autres pays où Uber opère, mais on sait qu’il y a eu en Inde et dans d’autres pays des affaires qui ont gravement terni l’image de l’entreprise.

Selon les chiffres d’Uber, pour l’année 2018, il y a eu 3.045 agressions sexuelles, 9 meurtres et 58 morts dans des accidents de la circulation. C'est très inquiétant. Plus de 3.000 agressions sexuelles, même les dirigeants de Uber reconnaissent que ces chiffres sont troublants.

Alors ce n’est qu’une minuscule part des trajets en Uber. Il y en a eu 1,3 milliards rien qu’aux États-Unis l’an passé, cela fait donc un incident grave sur 0,0002% des trajets.

Et puis ça ne concerne pas que les clients mais aussi les chauffeurs, certaines victimes de meurtres sont des chauffeurs. Dans 92% des viols, les victimes sont des passagers, mais pour les autres agressions sexuelles, il y a presque autant de chauffeurs victimes que de passagers. Ça va du baiser forcé aux tentatives de viol.

Une image en jeu

Il est légitime de se demander pourquoi Uber publie ces chiffres peu flatteurs. C’est l’un des points noirs de l'image de la compagnie, des clients renoncent à commander une voiture sur leur application pour des raisons de sécurité. Certains attaquent Uber.

Ça crée beaucoup d’interrogations sur le recrutement des chauffeurs : depuis l’année dernière 40.000 d’entre eux ont été désactivés pour des raisons de sécurité. Tout ça nuit à l’image et donc au modèle économique de l’entreprise, qui perd de l’argent, plus d’un milliard de dollars au dernier trimestre, son entrée en bourse a été difficile.

En fait, au-delà de ces chiffres de la criminalité et des accidents, ce qui est en jeu, c’est notre rapport à la voiture. L’objectif, le pari, de Uber, c’est de convaincre de plus en plus de conducteurs de renoncer à leur voiture individuelle. Ce qui se joue, c’est notre rapport au véhicule de transport. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre voiture, à cette bulle où nous nous sentons en sécurité, pour prendre "le risque", d‘être conduit par quelqu’un qu’on ne connait pas. C’est pour cela que Uber parie sur la transparence, en publiant ces chiffres, même s’ils sont dérangeants.