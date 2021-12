Tours : enquête ouverte après le décès d'un homme par arme blanche

Crédit : Julien Mattia / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Le parquet de Tours a annoncé samedi 25 décembre qu'une enquête a été ouverte après le décès dans la nuit d'un homme, âgé de 22 ou 23 ans, pris en charge dans un hôpital de Tours pour d'importantes blessures causées a priori par arme blanche. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire, a déclaré le procureur de la République de Tours Grégoire Dulin. Le magistrat n'était néanmoins pas en mesure de préciser le nombre de coups portés sur la victime. L’autopsie "aura lieu a priori lundi", selon lui.

Trois personnes ont été placées en garde à vue samedi matin, dont le chauffeur qui a conduit l'homme décédé à l’hôpital. Ces gardes à vue ont été levées en fin d'après-midi, a indiqué le procureur, qui dit étudier "toutes les hypothèses".

Selon une source policière, la victime présentait "d'importantes blessures qui l'ont transpercée de part en part". Cette source avait évoqué "l'hypothèse de l'usage d'un sabre ou d'une baïonnette", ce que le procureur de Tours a démenti auprès de l'AFP.

Selon Wilfried Schwartz, le maire DVG de La Riche, petite commune intégrée au sein de la métropole tourangelle, ce jeune appartenait à "une famille respectée de toutes et de tous". L'élu, récemment condamné à six mois d'inéligibilité, s'en est pris aux services de la justice, leur reprochant d'être "absents depuis de nombreux mois" du groupe de partenariat opérationnel (GPO) qui réunit police et acteurs locaux dans le cadre de la police de sécurité du quotidien.