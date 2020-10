Toulouse : un adolescent victime d'agression "sauvé" par le couvre-feu

publié le 23/10/2020 à 22:35

Le couvre-feu a été une aubaine pour ce jeune toulousain. Le jeudi 22 octobre, des membres de la brigade spécialisée de terrain du Mirail font leur ronde au niveau du secteur de Fontaine-Lestang, à Toulouse. Aux alentours de 22h, ils se retrouvent alors face à trois jeunes qui ne respectent pas le couvre-feu.

Les forces de l'ordre de l'ordre procèdent donc à un contrôle et les interrogent pour savoir ce qu'ils font dehors malgré les restrictions de sortie. Ils se rendent finalement compte que l'un des trois adolescents, âgé de 15 ans, était en fait agressé par les deux autres, âgés de 12 et 18 ans. Les voyous l'avaient abordé dans le métro selon les informations de 20 minutes, avant de lui voler sa carte bleue et ses affaires.

Au moment du contrôle, les deux agresseurs le trainaient en réalité vers un distributeur de billets. Ils comptaient le contraindre à retirer de l'argent pour le lui soutirer. Ils ont finalement été interpellés, puis placés en garde à vue, où ils se trouvent toujours ce vendredi 23 octobre.