publié le 18/12/2019 à 14:33

L'Autorité de la concurrence a annoncé, ce mercredi 18 décembre, avoir infligé 414 millions d'euros d'amendes aux sociétés Edenred, Sodexo, Natixis Intertitres et Up. Ces quatre entreprises spécialisées dans les titres restaurant étaient accusées d'avoir mis en place une entente portant sur des échanges d'informations et un "verrouillage" du marché.

Les 4 condamnées avaient pris pour habitude de se communiquer leurs parts de marché mensuelles respectives. Ce système avait pour effet d'empêcher l'arrivée de nouveaux concurrents sur leur secteur. En outre, elles souhaitaient freiner la dématérialisation des titres restaurant, annoncée pourtant depuis 2014.

Dans le détail, Edenred, émetteur de Ticket Restaurant, a été le plus lourdement sanctionné, avec une amende de 157 millions d'euros. Dans l'ordre, Sodexo a ensuite été condamné à verser 126 millions d'euros et Natixis Intertitres 83 millions. Enfin la société Up a écopé d'une amende de 45 millions d'euros.