Locations illégales d'appartements à Paris : les amendes en forte hausse

publié le 22/08/2018 à 05:06

Entre le 1er janvier et le 15 août de cette année, le montant des amendes infligées pour des locations illégales d'appartements parisiens sur des plateformes comme Airbnb a déjà dépassé celui de toute l'année 2017. 1,384 million d'euros d'amendes ont en effet déjà été prononcées par la justice depuis le début de l'année, contre 1,319 million l'an passé.



Cela représente 111 condamnations en seulement 8 mois, soit déjà 30 appartements loués illégalement de plus que sur l'ensemble de l'année dernière dans la capitale. Le montant moyen de l'amende est de 12.468 euros, mais avec des pics à 50.000 euros demandés par la justice, lorsqu'il n'y a pas eu de demande d'autorisation de louer. Ces amendes sont infligées dans 80% des cas en première instance et dans la quasi-totalité des cas en appel.

Si le montant de ces amendes bondit très fortement, c'est en raison du renforcement du dispositif de lutte contre les locations illégales. La justice dispose désormais de moyens législatifs plus contraignants et les amendes forfaitaires ont doublé. Des astreintes de 1.000 euros par jour et par mètre carré peuvent en outre être prononcées en cas de retard de régularisation.

Des contrôles plus nombreux

Depuis le 1er décembre 2017, tout loueur de meublé touristique doit être enregistré auprès de la mairie et son numéro d'enregistrement doit figurer sur l'annonce en ligne. Cela permet de vérifier que les propriétaires s'acquittent de la taxe de séjour et ne dépassent pas la durée légale de location autorisée, qui est de 120 jours par an.



Les contrôles s'intensifient. 5.000 logements parisiens ont été visités l'an dernier et déjà 3.000 depuis le début de cette année. En tout, depuis 2016, 13.500 logements ont été contrôlés dans la capitale et 1.500 ont fait l'objet d'enquêtes et de constats d'infraction. Des amendes qui reviennent à l'État, et non à la ville de Paris.