Deux ans après la mort de son frère Thierry, Renaud perd sa sœur Nelly-Marina

publié le 31/03/2021 à 02:26

Renaud en deuil. Le chanteur de 68 ans vient de perdre sa soeur Nelly-Marina Séchan, morte le 23 mars dernier à l'âge de 74 ans, explique Paris Match. Un décès qui intervient deux ans après la disparition de son frère Thierry et sa mère Solange, décédés à deux semaines d'intervalle en 2019.

"Christine Bourguet, David Séchan, Sophie Séchan-Descortes et Aliénor Marcadé-Séchan et Pierre Pradinas, Orlando Marcadé et Eloïse Pradinas, ses sœurs, ses frères, ses enfants, son gendre, et sa petite fille, ainsi que tous les membres de la famille ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de Nelly-Marina Séchan", peut-on lire dans l'avis de décès. Le texte indique que la cérémonie se tiendra "dans la stricte intimité au cimetière du Montparnasse" dans le 18e arrondissement de Paris.

Dans cette épreuve, l'interprète de Marche à l'ombre sera entouré de ses proches, dont ses frères et soeurs David, Sophie et Christine, et ses enfants Lolita et Malone. Renaud avait déjà été très affecté par le décès de son frère, victime d'un AVC "massif" à l'âge de 69 ans en 2019, "aucun mot ne pouvant décrire sa souffrance", expliquait le site Gala.