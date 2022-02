Les importants secours déployés pour leur venir en aide n'ont rien pu faire. Dimanche 20 février aux alentours de 22h, un couple de septuagénaires s'est retrouvé pris au piège dans sa voiture sur une route près de Granville (Manche). Le véhicule des victimes a été emporté par les flots et les deux personnes, âgées de 70 et 74 ans, sont mortes noyées, selon les informations de RTL.

Le drame s'est produit au niveau de Bricqueville-sur-Mer sur la Départementale 375, une route submersible, rapportent nos confrères de France Bleu. Les victimes ont appelé les secours et ont pu rester quelques minutes au téléphone avec eux, avant que la ligne ne soit coupée.

Les recherches ont été difficiles à cause de la tempête Franklin qui s'abattait sur la région mais aussi à cause de la nuit. C'est aux alentours de 23h15 que leur véhicule a finalement pu être localisé et que les deux corps sans vie ont été retrouvés.