La tempête Alex a frappé les Alpes-Maritimes en plein cœur. De violentes intempéries ont déclenché des crues record, causant des dégâts considérables et un bilan humain très lourd, avec quatre morts et huit personnes toujours portées disparues, ce lundi 5 octobre.

Le commandant du Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, Fabrice Gentili, indique que malgré "la véracité des témoins oculaires et des recoupements, on a toujours huit personnes portées disparues, dont deux sapeurs-pompiers". "Il y a d'autres disparus pour lesquels on n'arrive pas trop à se positionner parce qu'on n'a pas forcément de témoins oculaires et on pense bien que le nombre de disparus va évoluer défavorablement" a-t-il regretté.

Au niveau des moyens mis en place, Fabrice Gentili souligne qu'"on a déjà mis en sécurité ou fait des sauvetages pour 700 personnes, dont 370 par voie aérienne". Le commandant précise également que "1.000 pompiers sont actuellement sur le front de façon équitable sur les deux vallées (de la Roya et de la Vésubie), en fonction des besoins et 12 hélicoptères qui font des rotations aériennes".

Malgré ce sinistre, Fabrice Gentili a précisé que "certains opérateurs téléphoniques arrivent à avoir des relais" et que, concernant l'électricité, "nous montons des groupes électrogènes de concert avec Enédis pour essayer de secourir une partie des villages et des établissements comme les Ehpad et les hôpitaux".