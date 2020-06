Handicap : un déconfinement qui traîne

publié le 30/06/2020 à 02:03

Guillaume vit avec sa femme depuis 10 ans. Elle a un fils de 16 ans de son union précédente dont elle avait la garde alternée. Le père de cet enfant déménage et le jeune homme a décidé de rester vivre chez sa mère et Guillaume. Une situation redoutée car le quotidien n'est pas toujours facile.

Anne-Lise a été diagnostiquée bipolaire à l'age de 25 ans. Elle est l'aînée de sa fratrie. Aujourd'hui, ses sœurs sont très distantes d'Anne-Lise. Elles lui reprochent l'attention portée par leurs parents lorsqu'elles étaient jeunes à cause de ce trouble. Anne-Lise est inquiète car elle sent que cela exclu ses enfants vis-à-vis de leurs cousins.

Vanessa avait été prise par une vague de tristesse lorsqu'elle a vendu la voiture héritée de son père. Elle redoutait le moment et se demandait comment faire pour ne pas s'effondrer. Cela s'est passé ce week-end.

Marie-Thérèse est seule. Elle avait besoin de parler de sa vie et de son enfance.

Maryline et son compagnon sont non-voyants. Elle est plutôt active et lui est plus solitaire, isolé. Malheureusement pour le couple, à cause du confinement, beaucoup d'associations ont fermé leurs portes et n'ont toujours pas rouvert. Pour Maryline et son conjoint, le confinement se prolonge..

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- Croix-Rouge chez vous : numéro d’écoute et de livraison solidaire

09 70 28 30 00 numéro vert de 8h à 20h, 7/7j



- Croix-Rouge Ecoute : pour toute personne ressentant le besoin de parler, quel que soit son âge ou sa situation

0 800 858 858 numéro vert de 8h à 20h, 7/7j

