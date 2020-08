Tarn-et-Garonne : un routier tué par un gendarme après un refus d'obtempérer

et AFP

publié le 07/08/2020 à 20:27

Un routier a été tué par un gendarme non loin de Grisolles au Sud de Montauban (Tarn-et-Garonne), ce vendredi 7 août, après avoir refusé d'obtempérer, a communiqué le parquet auprès de l'AFP. Son véhicule a pris feu après le tir.

"Il a refusé d'obtempérer suite à un contrôle routier, il a pris la fuite, a percuté un véhicule de la gendarmerie dans lequel se trouvait un gendarme. Un gendarme a fait usage de son arme, le chauffeur a été touché et le camion a pris feu. L'autopsie déterminera les causes de sa mort", ajoute le parquet.

Selon nos confrères de La Dépêche, le drame s'est produit vers 16h30. Le chauffeur, né en 1985, fait l'objet d'un contrôle routier. Les gendarmes l'ont soumis à un test salivaire de stupéfiants, signalé positif. La victime était connue des services de police pour des faits similaires. Lorsque les forces de l'ordre lui demandent ses papiers, il appuie sur l'accélérateur et est alors pris en chasse. Ils décrivent "un homme très déterminé".

Le conducteur a forcé deux barrages

Le conducteur a forcé un premier barrage près de la rocade de Montauban. Les forces de l'ordre lancent alors une herse sous les roues de son véhicule pour l'arrêter. Il poursuit sa route, mais percute un véhicule de la gendarmerie, où se trouvait "au moins un militaire".

Puis il passe devant un second barrage à la hauteur de l’échangeur de Bressols et du péage de Montauban-Sud. Un gendarme lui tire alors dessus, le conducteur est touché et son véhicule s'encastre dans un balustre qui se trouvait sur le bas-côté. Le véhicule sur le bord de la route prend feu, une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus.

Touché par balle, le conducteur a été "désincarcéré de l'habitacle du poids lourd en arrêt cardio-respiratoire", il n'a pas pu être réanimé et a succombé à ses blessures. La Dépêche précise qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des faits