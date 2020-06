Tarn : des brebis ont-elles été tuées par des corbeaux ?

publié le 28/06/2020 à 18:02

Un éleveur de Montdurausse dans le Tarn déplore la mort de 18 brebis et 3 agneaux. Elles sont mortes mystérieusement. Des corbeaux étaient particulièrement nombreux à proximité du troupeau, même si le corvidé n'est pas connu pour s'en prendre à des animaux aussi gros.

L'éleveur a prévenu l'Office français de la buiodiversité (OFB), ce mardi 23 juin. "Au début, on pensait que c'étaient des serpents", explique-t-il à La Dépêche du Midi qui a révélé l'histoire. Mais il explique que sa mère a vu les corbeaux s'en prendre aux ovins.

L'OFB fait le déplacement et les constations ressemblent à un film Hitchcock : 18 brebis et 3 agneaux sont morts et présentent des lésions au niveau du ventre, de l'anus et les globes oculaires arrachés. L'éleveur croit savoir que les corbeaux ont dévoré les boyaux de ses animaux.

"Charognards mais opportunistes"

Dans le quotidien régional, le directeur adjoint de l'OFB dans le Tarn raconte que les corbeaux sont "charognards mais opportunistes : ils peuvent se nourrir d'animaux mal en point". Mais c'est extrêmement rare qu'un corvidé s'en prenne à un animal aussi grand : les brebis pèsent en effet 60 kilos.

L'éleveur Cédric Marin, déplore une "grosse perte" qui intervient pendant la saison des naissances. Contrairement aux attaques de loup, ces morts étranges ne lui permettent pas d'être indemnisé, insiste le journal local.