Les inondations du sud-est de l'hexagone ont été dévastatrices. Selon le quotidien Vaucluse-Matin et France Bleu, une éleveuse du Pertuis a perdu plus de 1.600 agneaux et une centaine de brebis de son cheptel dimanche 1er décembre.

Les animaux sont morts, noyés dans une soudaine montée des eaux survenue au cours des intempéries du week-end. "C'est surréaliste (...) pour mon équipe. Pour mes bergers c'est vraiment une catastrophe, ce sont des bêtes, des êtres vivants et on ne les élève pas pour qu'ils meurent comme ça", se désole la jeune agricultrice à France Bleu.

Les cadavres ont été évacués à la pelleteuse. Selon l'agricultrice, sur 1.700 agneaux nés ces deux derniers mois, seulement 150 agneaux seraient vivants.

Au total, 130 litres d'eau par m2 sont tombés, l'équivalent de plusieurs mois de précipitations en une seule nuit. Depuis 1993, la commune de Pertuis n'avait plus connu d'intempéries d'une telle ampleur.