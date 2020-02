Strasbourg : un an de prison pour avoir brûlé des voitures au Nouvel An

publié le 30/01/2020 à 16:22

Les deux jeunes hommes se vantaient de leurs actes sur Snapchat. Mercredi 30 janvier, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné deux hommes de 20 et 22 ans à un an de prison pour avoir brûlé deux voitures le 30 décembre dernier.

Selon les propos rapportés par Dernières Nouvelles d'Alsace, l'un d'entre eux à eu l'idée de briser la vitre d'une voiture stationnée dans une cité de Koenigshoffen, dans la banlieue ouest de Strasbourg. Le deuxième a lancé un pétard dans le but de provoquer un feu à l'intérieur du véhicule.

Les deux jeunes hommes se sont également filmés en train de brûler une couronne de l'avent accrochée à la porte d'une maison, dans laquelle se trouvait un couple avec ses quatre enfants a rapporté DNA. Ce qui aurait pu dégénérer en un incendie de grande ampleur. Au tribunal, les deux jeunes hommes se sont défendus en disant qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool. "On était bourrés, on n'a pas réfléchi," a raconté l'un deux.

Avant de prononcer leur sanction, la procureure leur a rappelé les actes de délinquance qui se multiplient à l'approche du Nouvel An dans leur région. Cette année, 220 voitures ont été brûlées dans les quartiers de Strasbourg le jour du réveillon. Les deux hommes devront, en plus de leur peine, indemniser les victimes.

Une cellule "Nouvel An" au commissariat

C'est la cellule "Nouvel An" du commissariat strasbourgeois qui a permis de repérer les deux protagonistes. Les policiers faisant partie de la cellule cherchent à élucider les violences urbaines que la ville connait chaque fin d'année lors des festivités. C'est cette cellule qui a permis d'interpeller le jeune homme le plus âgé en Moselle. Ce dernier, en reconnaissant les faits, a donné le nom de son camarade.