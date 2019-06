publié le 05/06/2019 à 10:15

André Boudou en garde à vue. Le père de Laeticia Hallyday est entendu depuis ce mardi 4 juin par les policiers de Béziers dans l’Hérault. L'ex-beau-père du chanteur disparu en décembre 2017 est soupçonné de fraude fiscale dans le cadre d'une enquête financière portant sur la gestion de la discothèque familiale, l'Amnésia, à Agde.



En avril 2018, Grégory Boudou, le frère de Laeticia et actuel gérant de la boite de nuit fondée par son père, avait lui-aussi été placé en garde à vue dans cette même enquête. En 2007, André Boudou avait été condamné à 24 mois de prison dont six mois ferme pour fraude fiscale et abus de biens sociaux dans la gestion de cette discothèque héraultaise.

Dans l'affrontement judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday, la famille de Laeticia a été la cible de critiques émanant des proches de Laura Smet et David Hallyday. Critiques dont André Boudou s'est toujours défendu.