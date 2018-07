publié le 27/03/2018 à 17:50

"Ma relation avec lui ne m'a apporté que des emmerdes". André Boudou, le père de Laeticia Hallyday, ne mâche pas ses mots lorsqu'il parle de son gendre. Plutôt discret depuis le début de la polémique sur l'héritage du chanteur, le beau-père de ce dernier s'est confié sur sa relation avec lui dans les colonnes du magazine L'Express.



"Vous voulez savoir quel rôle a joué le 'clan Boudou', comme on nous appelle ?, commence André Boudou. Nous avons fait du bien à Johnny. Quand Laeticia l'a rencontré, il n'était vraiment pas au mieux de sa forme. C'était un artiste dépressif, bourré de drogue, qui traînait 23 millions d'euros de dettes".

Un artiste en grave difficulté qui doit sa renaissance, selon l'homme d'affaire, à fille et sa famille. "Ma fille lui a fait du bien en lui donnant son amour. Je lui ai fait du bien en le conseillant dans ses affaires, sans que cela me rapporte un centime. S'il ne nous avait pas rencontrés, Johnny serait mort ruiné, il n'aurait pas eu la fin de carrière qu'il a connue, ni l'hommage national que la France lui a rendu."

Divergences stratégiques

La relation avec les deux hommes n'étaient pas si simple. Johnny Hallyday n'avait pas une relation au beau fixe avec son sauveur de beau-père. "Cela fait 5 ans que je ne parlais plus à Johnny, annonce-t-il dans le magazine. Nous nous sommes vraiment brouillés après plusieurs désaccords".



Ces désaccords sont surtout des choix stratégiques. André Boudou ne voulait pas que Johnny parte pour la Warner alors qu'il négociait pour lui un accord avec sa maison historique Universal. Résultat de la brouille selon le beau-père : un procès perdu.



Même chose pour le départ du rockeur en Suisse pour tenter d'alléger la facture du fisc. André Boudou aurait aussi prévenu Johnny Hallyday de ne pas suivre cette voie et ce dernier ne l'aurait pas écouté. Un manque d'écoute qui a coûté au chanteur "un redressement fiscal de 9 millions d'euros"... et une sacrée polémique en France. L'ultime mise au point semblait fleurie : "À partir de là, j'ai dit à Johnny : "Tu es trop con, continue à chanter, mais ne me casse plus les c...", rapporte L'Express.

Une famille qui aime "rendre service"

De sa relation avec le chanteur, André Boudou ne semble conserver que des souvenirs amers "et "des ennuis avec le fisc". "On s'est payé le beau-père de la star! Ma relation avec lui ne m'a apporté que des emmerdes", enrage-t-il.



Le père de famille s'est aussi chargé de rétablir sa vérité sur la prétendue mainmise de sa famille sur le patrimoine de Johnny : "On reproche à mon fils Grégory d'être exécuteur testamentaire de Johnny. Or ce statut ne donne que des devoirs et n'ouvre aucun droit. Il l'a accepté par gentillesse, pour rendre service à Johnny. (...) Quant à ma mère de 82 ans, elle est gérante parce qu'on lui a demandé. On lui dit de signer là, elle signe."