Sophie Le Tan a été inhumée dans la plus stricte intimité en Alsace

Sophie Le Tan a été inhumée dans la plus stricte intimité le 19 juin dernier à Thann. L'information relayée par Les Dernières Nouvelles d'Alsace, a été publié par l’association ICARED (Initiative citoyenne d’aide et de recherche lors d’enlèvement et de disparition) sur Facebook, illustrée par quelques photos de la cérémonie.

"Cet hommage relève d'un juste retour des choses à la suite d'une longue et éprouvante bataille juridique destinée à obtenir des autorités l'autorisation de restituer la dépouille de Sophie", peut-on lire dans le communiqué. Une cérémonie trois ans après la disparition de la jeune fille et deux ans après la découverte de son squelette dans la forêt de Rosheim.

En janvier 2021, Jean-Marc Reiser, seule suspect avait avoué le crime de l'étudiante de 20 ans, qu'il avait rencontrée via une petite annonce de location. Il a reconnu des violences volontaires, portées sous le coup de la colère, et ayant entraîné à la mort de l'étudiante, dont le corps avait été retrouvé démembré dans une forêt alsacienne le 23 octobre 2019. L'homme ne reconnaît cependant pas la préméditation de son acte.

"Merci pour vos prières, vos pensées et votre amour. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude envers la famille Le Tan qui a très gentiment accepté de convier notre comité associatif à partager ce moment à ses côtés", peut-on encore lire dans le communiqué.