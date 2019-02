publié le 11/02/2019 à 15:35

C'est un cauchemar qui prend fin après des années d'impunité. Dans la Somme, un homme, âgé de 77 ans, a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour agression sexuelle sur ses deux petites-filles mineures, rapporte Le Courrier Picard.



Il ne s'agit pourtant que d'une partie des faits qui lui ont été reprochés. Une de ses nièces, âgée de 17 ans à l'époque des faits, puis une voisine, l'ont également accusé de les avoir agressées sexuellement. Il s'en serait aussi pris à deux autres nièces dans les années 1960, âgées de 6 à 10 ans. Mais ces autres faits étant prescrits, il n'a pas pu être jugé pour ces agressions présumées.

Sa compagne s'est aussi exprimée et a décrit un homme "dur" sexuellement et "pervers", d'après le quotidien local. Il l'aurait notamment forcée à avoir un rapport sexuel avec son propre fils, alors âgé de 18 ans. Elle raconte qu'il lui avait dit "qu’il fallait dépuceler ses fils, que cela se faisait dans le temps."

L'affaire a éclaté en 2016, lorsqu'une de ses petites-filles refuse de passer les vacances chez ses grands-parents. Les gendarmes mènent l'enquête et s'ensuivent des révélations en série. Au procès devant la cour d'assises de la Somme, il n'a avoué qu'une partie des faits, et son avocat a mis en avant la personnalité de son client : un homme avec une enfance difficile, abandonné et placé en foyer, raconte Le Courrier Picard.