publié le 23/02/2019 à 15:16

Fausse alerte à la gare de Rennes ce samedi 23 février, jour de grands départs pour les vacances d'hiver. Vers 12h30, une odeur suspecte, laissant penser à une fuite de gaz, a entraîné un branle-bas de combat et l'évacuation de nombreux usagers.



Un périmètre de sécurité a été instauré englobant la gare et le métro, immobilisant au passage deux TGV sur les voies, qui ont été évacués, a précisé la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Selon la police, environ 1.300 passagers ont été débarqués des trains à l'arrêt entre Rennes et la commune voisine de Cesson-Sévigné.



Pendant près de deux heures, alors que les trains et métros étaient immobilisés, des reconnaissances ont été effectuées au niveau des travaux en cours devant la gare de Rennes d'où semblait provenir l'odeur.

Finalement, les vérifications ont permis d’identifier que l'odeur provenait d'eau stagnante présente sur le site et non d'une fuite de gaz. Le périmètre de sécurité a été levé vers 14h20 et la gare rouverte, permettant la reprise du trafic SNCF en cette journée chargée de chassé-croisé sur les routes.

[#Rennes] Reprise progressive de l'activité de la gare de #Rennes Débarquement des 1300 passagers des trains arrêtés sur les voies entre Rennes et @cessonsevigne Réouverture au public et reprise d'ici quelques minutes du trafic ferroviaire pic.twitter.com/xBHgdktELR — Police nationale 35 (@PoliceNat35) 23 février 2019