publié le 23/02/2019 à 10:14

Week-end end difficile sur les routes en perspective. C'est en effet le début des vacances scolaires pour la zone C, la deuxième semaine pour la zone A et la fin pour la zone B. Les difficultés devraient se concentrer aux abords des stations de ski, alors que Bison Futé voit noir en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours dans la même région ainsi qu'en Bourgogne, dans le Grand Est.



Au niveau national, samedi est classé orange dans le sens des départs et vert pour les retours. Pour samedi, il était conseillé de quitter la région parisienne avant 8H et, en région Auvergne-Rhône-Alpes, d'éviter de circuler sur l'autoroute A43 en direction des Alpes, entre 6H et 18H, l'A40 et l'A48 entre 7H et 16H, la N90 entre 10H et 17H.

Dans le sens des retours, il faudra mieux là encore éviter l'A43 en direction de Lyon, entre 6H et 18H, et en région Bourgogne, la circulation sera très dense entre Beaune et Mâcon sur l'A6, entre 10H et 16H. Rassurez-vous, dimanche est classé vert.