En fin d'année 1999, une silhouette près des voies ferrées sème la terreur dans la France entière. En octobre de cette même année, les gendarmes ont retrouvé le cadavre d’une jeune femme le long des voies. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été éjectée en pleine nuit du train Limoges-Paris.

Deux mois plus tard, des agents SNCF découvrent une jeune mère de famille assassinée, baignant dans une mare de sang dans les toilettes du train Calais-Vintimille. L’autopsie a révélé que la victime a eu le corps lacéré par 14 coups de couteau. Le lendemain, le corps en décomposition d’une étudiante est retrouvé dans la cave de d'un immeuble à Amiens. Elle a été violée, tabassée et étranglée.

La police se confronte alors à trois meurtres aux modes opératoires différents et trois profils qui n'ont rien en commun. Sid Ahmed Rezala, alors âgé de 20 ans au moment des faits, était un jeune récidiviste loin d'être inconnu de la justice. C'était un habitué des voyages en train sans billet. En janvier 2000, après une traque européenne, Sid Ahmed Rezala est finalement interpelé au Portugal. Le suspect numéro un n'avait aucune intention d'être extradé vers la France et préférait se livrer à la presse plutôt qu'aux policiers.

Il y a un goût d'inachevé Béatrice Fontaine, commissaire de police, chef de l’unité de recherches judiciaires à Marseille.

Dans une longue interview accordée au Figaro Magazine, Sid Ahmed Rezala se confiait sur les meurtres des trois femmes et confirmait qu'il en est bien l'auteur. Des révélations surprises qui détonnent parmi les procédures habituelles. "On n'a aucun élément qui prouve que c'est bien de lui, révèle Béatrice Fontaine dans l'émission de L'Heure du Crime.

À l'époque, cette dernière était commissaire de police, chef de l’unité de recherches judiciaires à Marseille. Elle poursuit : "Quand on lit cette interview du journaliste, ça nous donne une piste, un début d'explication, mais à titre de simple renseignement. On ne sait pas dans quelles conditions a été recueilli ce témoignage". Sid Ahmed Rezala n'a jamais raconté ses meurtres à la justice et la véracité de ses propos confiés à la presse reste encore un mystère. Accusé des trois meurtres, le récidiviste s'est donné la mort en cellule au mois de juin en 2000.

Béatrice Fontaine témoigne la fin d'une affaire toujours sans réponse : "Il a emporté son secret. Il y a un goût d'inachevé. Quand j'ai appris son suicide en prison au Portugal, alors qu'il refusait son extradition qu'on avait pourtant bon espoir d'obtenir, j'ai pensé aux familles. Ce sont des drames", confie-t-elle au micro de RTL. La mort soudaine du suspect laisse donc les familles dans le dénuement, l'incompréhension et l'amertume.

L'invité de "L'heure du crime"

- Jean-Michel Verne, journaliste indépendant et auteur du livre "Les nouveaux mystères de Marseille" aux éditions Robert Laffont.

