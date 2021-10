Septuagénaire décapitée à Agde :"Je ne peux pas cautionner cela", confie la sœur du suspect

48 heures après l'horrible découverte d'une femme de 77 ans retrouvée décapitée chez elle à Agde, un homme a été interpellé. Il s'agit d'un ancien boxeur, qui s’était présenté aux municipales de 2015 sur une liste Front National.

La sœur de cet homme de 51 ans, Brigitte Moulin, ne comprend pas les raisons de son acte : "Je n'arrive pas à y croire, confie-t-elle en larmes, je n'arrête pas de repenser à notre enfance, il a juste un an de moins que moi et s'il est vraiment coupable, je lui en veux, ça c'est sûr", poursuit-elle.

"Je ne peux pas cautionner cela, on s'appelait régulièrement, se souvient-elle. Je suis partagé entre l'envie d'aller le voir mais s'il est vraiment coupable, qu'est ce que je dois lui dire ? C'est horrible, ce matin, quand j'ai entendu l'histoire, je me suis dit que c'était horrible, mais maintenant je pense à mon frère, qu'est ce qui lui est passé par la tête ?", a-t-elle conclue non sans émotions.