Le 17 novembre 2022 sortira Moi, maman de Jonathann Daval aux éditions Michalon, un ouvrage de Martine Henry, la mère de Jonathann Daval, pour qui le temps s'est arrêté depuis le meurtre d'Alexia par son fils il y a près de cinq ans au domicile conjugal de Gray-la-Ville en Haute-Saône. Après sa mort, il a multiplié les versions en s'enfermant dans les mensonges. Sa mère estime être en partie responsable.



"Je suis responsable du changement de version. Je m'en veux plus à moi qu'à lui d'ailleurs. Il a été trop loin, il n'arrivait pas à sen sortir. Plus d'une fois il a essayé de m'en parler en sous-entendant qu'il l'avait tuée, mais je lui disais d'arrêter de dire des horreurs. Je ne voulais pas entendre qu'il était coupable, il n'a jamais été violent. Je m'en veux car je ne l'ai pas aidé à parler. Quand les journalistes m'ont dit que c'était lui, je me suis effondrée", a-t-elle confié ce dimanche 13 novembre dans le magazine Sept à Huit.

"Les larmes qu'il a avec les parents d'Alexia n'étaient pas des fausses larmes, il a bien pleuré Alexia", poursuit-elle. Je peux pas imaginer cette scène, il l'a brûlé, frappée, torturée (...) Quand on en parle avec lui il pleure. Je n'ai jamais rien su de ce qui se passait dans leur couple car j'étais tenue à l'écart par Alexia", a-t-elle notamment expliqué.

Malgré le chagrin, Martine Henry affirme que son amour est toujours intact pour son fils malgré le meurtre d'Alexia :"Je n'ai jamais eu a l'esprit de rejeter mon fils, on a mis des enfants au monde, je l'ai porté 9 mois dans mon ventre. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait mais on ne peut pas renier son enfant, je l'aime toujours". Pour rappel, Jonathann Daval a été condamné à 25 ans de réclusion et à 160.000 euros de dommages et intérêts à la famille d'Alexia. Sa mère, Martine Henry, continue d'aller le voir au parloir tous les quinze jours.

