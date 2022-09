Affaire Daval : que vaut la fiction diffusée ce lundi soir sur TF1 ?

Ce lundi 12 septembre, TF1 propose une soirée spéciale consacrée à l'affaire Daval et présentée par Harry Roselmack. Elle est consacrée à la disparition d'Alexia Daval, assassinée par son mari Jonathann en octobre 2017. Un mari adoré de sa belle-famille et qui avait bouleversé la France par ses larmes, avant d'avouer son crime.

Le téléfilm est bluffant, notamment Liam Baty, troublant de ressemblance avec le vrai Jonathann Daval. La distribution est épatante, notamment le tandem Michèle Bernier-Jérôme Anger dans le rôle des parents tellement aimants, et Thierry Neuvic, parfait en enquêteur qui a vite une conviction : Jonathann Daval a tué son épouse.

Alors est-ce réussi ? Oui. Est-ce un copié-collé de la réalité ? Oui. Est-ce que ça apporte plus qu'un documentaire sur le même thème ? Pas sûr. Je me suis posée la question durant 90 minutes. Comme il n'y a plus de mystère, donc pas de conviction possible, c'est une remarquable reconstitution, mais ce n'est que ça, la preuve avec l'excellent documentaire diffusé ensuite qui prouve que c'est un brillant exercice de style. On attend les répliques entendues durant l'enquête, elles arrivent, alors on n'est tout de même pas déçu. C'est peut-être tout simplement trop proche des faits, il n'y a pas l'oubli nécessaire à l'appréciation d'une œuvre, mais ça se laisse voir.

