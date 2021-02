et AFP

publié le 02/02/2021 à 23:13

Elle aurait tenté de dissimuler le cadavre. Le parquet de Bobigny a indiqué, mardi 2 février, qu’une femme de 46 ans a été mise en examen et placée en détention provisoire. Elle est accusée d'avoir tué un homme dont le corps avait été retrouvé dans un carton.

Confirmant une information du Parisien, une source policière a expliqué que l’homme de 36 ans s'était rendu à l'appartement de la mise en cause au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) pour lui extorquer de l'argent. Et la même source de poursuivre : "Il aurait forcé la porte et la femme se serait défendue avec une bombe lacrymogène", poursuit cette source.

Le parquet de Bobigny ajoute que “si le décès de la victime est la conséquence d'une défaillance respiratoire, d'après l'autopsie, les circonstances et la date exactes de sa mort ne sont pas encore connues”.

La mise en cause avait déposé plainte contre la victime

D’après une source proche de l'enquête, la mise en cause avait placé le cadavre, de petit gabarit, dans un grand carton d'emballage de télévision, profitant alors de son déménagement. Des déménageurs avaient ensuite déposé le carton au domicile de sa mère, situé la Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne).

La femme, qui a reconnu les faits, a été déférée samedi devant le juge d'instruction, et mise en examen pour meurtre. Le parquet de Bobigny a précisé qu'elle avait déposé plainte en 2020 contre la victime pour abus de faiblesse et vol aggravé. L'enquête qui a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis se poursuivait mardi pour déterminer d'éventuels complices.