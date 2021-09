Crédit : Nicolas Lepagnot / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Un jeune homme de 22 ans a été tué à coups de couteau ce jeudi 16 septembre dans une rue de Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis, a-t-on appris ce vendredi de source policière et auprès du parquet de Bobigny. Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux du drame vers 16h45, où gisait la victime qui présentait "une importante plaie saignante au cou", a indiqué une source policière.

Les faits se sont déroulés dans une rue de la cité du "Grand ensemble". La victime se trouvait sur les lieux "un point connu pour abriter un trafic de produits stupéfiants", selon cette même source policière.

Le jeune homme, en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, est décédé quelques minutes plus tard. Selon les premiers éléments, la victime a reçu plusieurs coups de couteau lors d'une rixe et l'origine de l'altercation reste à éclaircir. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et a été confiée à la police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.