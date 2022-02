Un homme a été tué par balle et un autre blessé vendredi soir en pleine rue à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a appris l'AFP ce samedi auprès du parquet de Bobigny.

Les faits se sont déroulés peu avant 20h lorsqu'un homme a été retrouvé mort à la cité Paul-Éluard, située dans le centre-ville de Bobigny. Une deuxième personne a été visée et blessée par balle dans la même cité sans que son pronostic vital ne soit engagé, a précisé le parquet. Une enquête pour assassinat et une autre pour tentative d’assassinat ont été ouvertes et confiées à la brigade criminelle.

Un deuxième fait-divers s'est déroulé dans la soirée à Bobigny. À quelques rues du meurtre, dans la cité Hector-Berlio, une famille a été séquestrée, ce qui a entraîné l'intervention du Raid, a indiqué le parquet.

L'auteur des faits a été interpellé par les équipes du Raid. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du département, qui cherche à déterminer s'il y a un lien entre les deux affaires.