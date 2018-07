publié le 28/05/2018 à 18:35

Ils ont choisi une solution extrême. Sept salariés de l'hôpital psychiatrique de l'agglomération de Rouen observent une grève de la faim, dont quatre depuis le 21 mai, pour obtenir des moyens supplémentaires. C'est ce qu'a indiqué ce lundi 28 mai la CFDT. Les trois autres ont rejoint le mouvement respectivement jeudi, vendredi et dimanche selon le syndicat.



Les sept grévistes de la faim de cet hôpital dit du Rouvray, situé à Sotteville-lès-Rouen, sont âgés de 34 à 51 ans selon la même source. "Notre santé commence à être menacée selon les médecins du SAMU qui sont venus à notre rencontre", a indiqué à l'AFP l'un d'entre eux, Jean-Yves Herment, secrétaire CFDT du CHSCT de l'hôpital touché par un mouvement social depuis le 22 mars. Il indique avoir déjà perdu "plusieurs kilos".

Dénonciation de la "surpopulation chronique de l'hôpital"

Les sept salariés ont des revendications précises. "Nous réclamons la création de 52 postes d'aides-soignants et d'infirmiers afin de faire face à une surpopulation chronique de l'hôpital et à une dégradation des conditions de travail et d'accueil", a précisé le gréviste. "Cela fait des mois que nous tirons la sonnette d'alarme. La direction et l'ARS (Agence régionale de santé) ne nous oppose que du mépris. Nous passons donc à une nouvelle phase, a ajouté le secrétaire CFDT du CHSCT de l'hôpital.

L'intersyndicale CFDT, CGT et CFTC demande également une solution immédiate pour l'hospitalisation des patients mineurs aujourd'hui reçus selon elle dans des unités réservées aux adultes. Contactées par l'AFP, l'ARS et la direction du centre du Rouvray n'ont de leur côté pas souhaité faire de commentaires. Le 24 mai dernier, la direction de l'hôpital avait dans un communiqué estimé qu'il n'y avait "plus de suroccupation dans l'établissement à la suite d'un ensemble d'actions mises en place le 15 avril".

Benoît Hamon se rendra sur place mardi

La direction avait notamment annoncé l'embauche de cinq contractuels, un chiffre jugé "ridicule" par les syndicats. Quatre contractuels ont effectivement été recrutés depuis et un cinquième est attendu début juin selon la CFDT. Dans son communiqué du 24 mai, la direction ajoutait "être favorable à mieux organiser dès à présent l'hospitalisation des adolescents dans une unité individualisée pour améliorer les prises en charge".



"La comparaison des ressources d'assurance maladie par habitant montre un positionnement du CH du Rouvray au-delà de la moyenne nationale et de la moyenne régionale", avait aussi tenu à se justifier la direction. L'entourage du fondateur du mouvement Générations, Benoît Hamon, a annoncé ce lundi sa venue auprès des grévistes mardi. En 2016, l'effectif équivalent temps plein de l'hôpital psychiatrique se montait à 1.951.