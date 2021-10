"Je veux faire pire que Columbine". Un jeune néonazi a été interpellé, mardi 28 septembre par la DGSI, alors qu'il projetait un attentat terroriste. L'homme voulait attaquer son ancien lycée et une mosquée, le 20 avril 2022, le jour de l’anniversaire du dictateur allemand Adolf Hitler, d'après nos confrères du journal 20minutes. Devant les enquêteurs, le jeune homme, âgé de 19 ans, s'est présenté comme "un psychopathe", "un combattant blanc et un nationaliste".



Originaire du Havre, en Seine-Maritime, l'homme a été interpellé à son domicile où des armes ont été retrouvées : "des couteaux et trois armes à feu qui appartiennent à son beau-père". Le forces de l'ordre ont également découvert des textes dans lesquels le jeune homme se présente comme "un combattant blanc et nationaliste". "Un psychopathe" qui haie les hommes "noirs, juifs et arabes". "Tous des racailles", peut-on lire dans ses écrits.



Le suspect projetait une attaque s'inspirant de la fusillade au lycée Columbine survenue en avril 1999. Deux adolescents avait tué treize élèves et un professeur avant de retourner leur arme contre eux. Après avoir subi une agression sexuelle dès son plus jeune âge et le harcèlement de ses camarades, le mis en cause voulait attaquer son ancien lycée en représailles, a-t-il expliqué. D'après le Parisien, il avait même dressé la liste d’une trentaine de personnes dont il espérait "se venger".

Le suspect échangeait avec une islamiste radicalisée

Sans activité professionnelle depuis l’obtention d’un baccalauréat professionnel, le jeune homme a livré un discours islamophobe aux enquêteurs pour expliquer ses projets terroristes. D'après lui, "l'État n’en fait pas assez pour lutter contre l’islamisme radical". L'homme a évoqué la menace du "grand remplacement". Interpellé mardi, le suspect a été mis en examen vendredi et placé en détention provisoire.

À noter que l'homme échangeait sur la messagerie cryptée Telegram avec une jeune femme de 18 ans originaire de Béziers (Hérault), une islamiste radicalisée suivie depuis plusieurs semaines par la DGSI. Elle aurait voulu commettre un attentat dans une église et un lycée. Elle a été mise en examen en avril dernier pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".