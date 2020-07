Seine-et-Marne : un père suspecté d’avoir filmé sa fille nue dans la salle de bains

publié le 01/07/2020 à 16:22

Sa fille et ses copines ont déposé plainte. Un père de famille quinquagénaire est accusé d'avoir placé une caméra dans la salle de bains de son domicile afin de filmer sa fille de 19 ans sous la douche. Il observait également ses copines lorsqu'elles étaient invitées. Le père a été déféré au parquet de Melun mardi 30 juin.

D'après Le Parisien, ses actes ont été découverts samedi dernier dans la soirée. Dans sa résidence à Saint-Fargeau-Ponthierry, le quinquagénaire a été surpris par les membres de la famille en train de rentrer systématiquement dans la salle de bains lorsque sa fille en sortait. Une caméra était bien présente dans la pièce. Sa fille a déposé plainte dès le lendemain avec ses amies, rapporte le quotidien.

L'homme a été placé en garde à vue dès dimanche et a reconnu les vidéos qu'il regardait ensuite à l'abri des regards pendant plusieurs mois. Le Parisien précise que le père de famille a nié avoir touché sa fille et ses copines lorsqu'elles dormaient au domicile. Dans leur enquête, le sûreté urbaine de Melun a découvert que l'homme figurait sur le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Le quinquagénaire avait déjà été condamné il y a quelques années pour agression sexuelle sur sa fille aînée, qui a quitté le foyer familial depuis.

L'enquête se poursuit. Pendant ce temps, l'homme a l'interdiction de retourner à son domicile a confirmé a procureur de la République de Melun, Béatrice Angelelli.