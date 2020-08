Seine-et-Marne : un kayakiste découvre un demi-cadavre dans la Marne

publié le 13/08/2020 à 00:08

Selon le parquet de Meaux, dans la Seine-et-Marne, un kayakiste a découvert, lundi 10 août, la partie inférieure d'un cadavre de sexe masculin dans la Marne.

"Lundi après-midi, un kayakiste est tombé sur ce demi-cadavre à hauteur de Fresnes-sur-Marne", a expliqué le procureur adjoint de la République de Meaux, Marc Lifchitz. Selon le magistrat, les jambes de la victime étaient recroquevillées et couvertes par un pantalon. "Le corps est tellement décomposé que l'on est pas certain du sexe, mais le restant d'un caleçon nous laisse penser que c'est un homme", a-t-il ajouté.



Un enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes et circonstances du décès. Elle a été confiée aux gendarmes de la Section de recherche de Paris de la Section de recherche de Paris. Les investigations de la police technique et scientifique devraient permettre de dater le décès et d'évaluer depuis combien de temps le corps était immergé.

La macabre découverte avait été annoncée ce mardi 11 août par Le Parisien. Le kayakiste se baladait tranquillement sur le fleuve lorsque sa pagaie à heurté quelque chose de dur, qu'il a ensuite décidé de remonter à la surface. C'est alors qu'il a découvert le corps sectionné.