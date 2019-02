publié le 20/02/2019 à 17:15

Après l'incendie potentiellement criminel de Courchevel, la station des Arcs 1800 en Savoie a dû faire face à trois départs de feu inexpliqués. Si ces embrasements n'ont pas fait de victime, ils ont nécessité l'évacuation de quelque 440 personnes au beau milieu de la nuit de mardi à mercredi 20 février.



Selon les informations de France Bleu Pays de Savoie, en pleines vacances scolaires, un premier feu s'est déclaré peu après minuit dans une poubelle d'une résidence, la fumée se propageant rapidement dans les étages.

Trente minutes plus tard, un deuxième départ de feu était signalé dans une résidence de tourisme de huit étages, la fumée envahissant un appartement et les couloirs. Quarante personnes ont été évacuées. Trente-six ont pu rapidement regagner leurs logements, tandis que les quatre occupants de l'appartement en feu, légèrement intoxiqués, ont été relogés. "Le feu est semble-t-il parti d'une cage d'escalier", a précisé à l'AFP le parquet d'Albertville.

Enfin, à 3H30 du matin, un troisième départ de feu a été constaté dans le vide-ordures d'une autre résidence de vacances de seize étages. Quatre cents personnes sont alors évacuées, lesquelles ont pu rentrer ensuite dans la nuit.

Une troublante coïncidence

Si aucun blessé n'est à déplorer parmi les résidents et que les flammes ont été rapidement maîtrisées par l’intervention d'une quarantaine de pompiers, dont l'un a été légèrement blessé, la coïncidence de trois départs de feu dans une même zone et un intervalle de temps aussi court pose question.



Pour Michel Giraudy, le maire de Bourg-Saint-Maurice, dont dépend la station de ski des Arcs, la piste criminelle est envisageable. "Quand on a trois départs de feux très rapprochés dans trois lieux différents, on peut manifestement penser qu'il y a eu acte de malveillance", estime l'élu. Il ajoute que la mairie a mobilisé durant deux heures une salle de la commune pour recueillir les habitants et vacanciers évacués.



Une enquête, menée par la gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice et la brigade de recherches d'Albertville, a été ouverte par le parquet d'Alberville. En janvier dernier, l'incendie dans une résidence servant à loger des saisonniers à Courchevel (Savoie), dans lequel étaient mortes deux personnes, avait suscité une forte émotion. D'autant que la piste criminelle est "sérieusement examinée" par les enquêteurs, une arme ayant été retrouvée neuf jours après le drame à proximité du lieux.