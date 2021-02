Savoie : un hélicoptère s'écrase et fait 2 morts et 3 blessés à Courchevel

publié le 09/02/2021 à 20:38

Nouvel accident d'hélicoptère. Un appareil s'est écrasé sur les hauteurs de Courchevel (Savoie) avec cinq personnes à son bord ce mardi 9 février, en fin d'après-midi. La gendarmerie a fait état de deux morts et de trois blessés dont un en état d'urgence absolue et les deux autres en urgence relative.

L'hélicoptère civil avait décollé à 15h41 de Courchevel et s'est écrasé "entre les secteurs du lac de la Rosière et de la dent du Villard, à 1.900 mètres d'altitude", a écrit la préfecture dans un communiqué. Les premiers secours, pompiers et peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) sont mobilisés.

La préfecture ajoute que "l'alerte a été donnée aux alentours de 17h20 par un témoin qui a vu l'hélicoptère tomber, puis de la fumée". L'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens, et la procureur d'Albertville Anne Gaches a annoncé à l'AFP se rendre sur place.



Le 8 décembre, un autre hélicoptère s'était écrasé près d'Albertville faisant 5 morts et un blessé parmi les secouristes qui étaient à bord pour effectuer un entraînement.