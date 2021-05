Saône-et-Loire : une demande en mariage géante dans un champ

publié le 04/05/2021 à 16:40

RTL vous emmène ce mardi en Saône-et-Loire pour une demande en mariage XXL, un message géant, dans un pré à Saint-Pierre-le-Vieux avec la question rituelle : "Prête à m'épouser ?". Côté discrétion c'est parfaitement réussi, les lettres constituées de paille mesurent 15 mètres de haut et la phrase "Prête à m'épouser ?" s'étend sur une centaine de mètres dans ce vert pâturage.

Une demande en mariage qui n'est pas passée inaperçue dans ce petit village de 350 habitants. "Quelle femme ne serait pas contente, quand elle ouvre ses volets le matin, de voir ça. Il a mis la barre hyper haute pour ceux qui ne sont pas mariés. Tout le monde en parle, ça fait du bien, on ne parle pas masque, Covid et vaccin", nous dit Delphine la boulangère.

Le demandeur, un trentenaire du village, a passé une nuit entière avec trois copains, à installer les lettres géantes, mais le jeu en valait la chandelle selon le maire de Saint-Pierre-le-Vieux, Cédric Grandperret. "Elle s'est inquiétée, parce qu'il est rentré au petit matin, donc il s'est fait un petit peu gronder. Quand elle a ouvert ses volets et qu'elle a vu ça, elle a été émue. Elle a répondu de la même façon. Elle a écrit 'OUI' en dessous, un petit peu plus petit. Je me réjouis de les marier", dit-il.

Le jeune couple désire rester anonyme, mais pourrait se marier dès l'été prochain.