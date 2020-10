Saône-et-Loire : un 3e veau retrouvé mort et mutilé en une semaine

et AFP

publié le 21/10/2020 à 18:22

Le cruel phénomène ne s'arrête plus. À Rancy, en Saône-et-Loire, un nouveau veau a été retrouvé, mort et mutilé, a-t-on appris de la gendarmerie ce mercredi 21 octobre. Ce nouvel acte porte à trois le nombre de veaux tués dans des circonstances similaires au cours de la même semaine en Saône-et-Loire.

Le premier, retrouvé le jeudi 15 octobre à Saint-Léger-sous-Beuvray, avait la langue coupée et les yeux arrachés. Le deuxième, découvert le même jour à Saint-Eugène, la langue coupée et les yeux enlevés également. Enfin, le dernier veau, retrouvé mardi, avait une oreille coupée ainsi que la langue et les parties génitales, a-t-on précisé de même source.

Ces derniers mois, chevaux, ânes, poneys, vaches, veaux, subissent des sévices et des mutilations semblables, la plupart du temps mortelles. Une enquête avait été lancée l'été dernier, aucun coupable n'a été arrêté. Aucune piste n'est privilégiée.