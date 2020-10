publié le 20/10/2020 à 21:35

Avant l’hommage national dans la cour de la Sorbonne en mémoire de Samuel Paty, une marche blanche a été organisée mardi 20 octobre. Le point de départ se situait devant le collège du Bois-d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, là où enseignait le professeur décapité pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet. Plus d'un millier de personnes se sont réunies avant de prendre la direction de la place de la Liberté.

Devant le collège, de longues secondes d'applaudissements ont ensuite laissé place à plus de cinq minutes de silence total. Dans la foule, des fleurs sont brandies en l'air. Marie, une ancienne élève de Samuel Paty, était présente. "On est venu pour rendre hommage à notre professeur. C'est vraiment important car il s'agit d'un hommage local, on va vraiment pouvoir se retrouver entre nous pour pleurer la mort horrible de notre professeur", explique la jeune fille.

L'hommage de toute une région

En tête de cortège se trouve sa famille. Juste derrière, ses étudiants dont Pierre, venu avec sa mère. Il s'est décidé au dernier instant : "C'était un très bon professeur, il nous manque un peu." À côté de lui, sa maman est très émue. Des sanglots dans la voix, elle précise que son fils "n'était vraiment pas bien. Finalement, il s'est senti dans la capacité de venir, mais après… Il faut avancer".

Au-delà de l'entourage de ce collège, des personnes de toute l'Ile-de-France sont venues à cette marche blanche. Un quart d'heure après le départ du cortège, la place où se situe l'établissement scolaire était toujours bondée et peinait à se vider, preuve de l'émotion provoquée par la mort de Samuel Paty.