Des coups de feu ont été tirés mardi après-midi 7 septembre à Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, sous les yeux ébahis d'enfants qui sortaient alors de cours. Un groupe d'hommes armés de kalachnikovs a fait feu, sans l'intention de blesser quiconque, près d'un point de deal. Ce dernier se trouvait à près de 50 mètres d'une école.

"C'est un acte complètement irresponsable, mais ce qui a heurté c'est l'heure et le moment", explique le maire de la commune, Nicolas Isnard, invité sur RTL. "L'école n'était pas la cible, elle n'a pas été touchée. Les tirs étaient dirigés en hauteur, il s'agissait d'une tentative d'intimidation mais bien entendu, tout cela reste inacceptable".

"On sait très bien l'origine de tout ce mal", ajoute le maire de Salon-de-Provence. "L'origine de tout ce mal c'est le trafic de stupéfiants. Il est partout, dans tous les territoires, toutes les villes. Il ne faut pas accepter ce trafic, il faut le combattre sans cesse". Nicolas Isnard entend bien réagir à ces tirs, "désormais on va mettre encore plus de moyens pour empêcher de tels actes de se reproduire".