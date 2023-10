Salman Rushdie : il s'exprimera sur son agression dans un livre qui sortira au printemps 2024.

Six mois après avoir été poignardé aux Etats-Unis, l’écrivain britannique Salman Rushdie sort un nouveau roman, Victory City (Penguin Random House, non traduit)

Le 12 août 2022, l'écrivain américano-britannique Salman Rushdie était agressé au couteau alors qu'il s'apprêtait à s'exprimer lors d'une conférence à Chautauqua dans le nord de l'État de New-York. Grièvement blessé, l'écrivain a perdu la vue d'un œil dans cette attaque et avait confié avoir beaucoup de mal à écrire six mois après les faits.

Salman Rushdie, qui vit depuis 1989 sous la menace de mort d'une fatwa émise par l'Iran, après la publication de son livre Les Versets sataniques, avait été agressé par un jeune Américain d'origine libanaise.

L'éditeur de Salman Rushdie, Penguin Random House, a annoncé mercredi la sortie, au printemps 2024, de son livre qui portera sur son agression. "C'était un livre nécessaire pour moi, une manière d'assumer ce qui s'est passé et de répondre à la violence par l'art", a dit l'écrivain d'origine indienne, 76 ans, icône de la liberté d'expression en Occident, dans un communiqué de Penguin Random House. Le livre sortira le 16 avril 2024, dans plus de 15 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ajoute l'éditeur. Les éditions Gallimard ont annoncé une sortie française pour le 18 avril 2024.

Le Couteau : Réflexions suite à une tentative d'assassinat, est "une méditation puissante, profondément personnelle et finalement édifiante sur la vie, la perte, l'amour, le pouvoir de l'art, la force de continuer à avancer - et de se relever", assure le communiqué de Penguin Random House. Salman Rushdie s'y exprime "pour la première fois, et avec des détails inoubliables", sur l'agression dont il a été victime, ajoute l'éditeur.



Auteur d'une quinzaine de romans, récits pour la jeunesse, nouvelles et essais, Salman Rushdie a reçu en 1981 le prix Booker, l'une des plus prestigieuses récompenses littéraires pour Les enfants de minuit.