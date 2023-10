Menaces en ligne, tags, violences... À quoi ressemblent les actes antisémites en France ?

Un policier utilisant PHAROS la plateforme de signalement des contenus illicites et suspects sur Internet, dont ceux à caractère antisémites (illustration)

Les premiers Français rapatriés depuis Israël sont attendus jeudi 12 octobre au soir à Paris, tandis que d'autres vols sont organisés le vendredi 13 et le samedi 14 octobre, ont expliqué les autorités. Ces dernières craignent que le conflit au Proche-Orient ait des répercussions dans l'Hexagone. De fait, des lieux de culte et des écoles juives ont vu leur sécurité renforcée, les actes antisémites sont, eux aussi, particulièrement surveillés : pas moins d'une centaine a été recensée depuis l'attaque du Hamas en Israël, entre samedi 7 et jeudi 12 octobre.

Des tags, des slogans haineux ou des croix gammées sont les principales formes que prennent ces actes antisémites. Dans le 19ᵉ arrondissement de Paris, un Syrien s'est approché d'un lycée juif en criant "Allah akbar". En région parisienne également, un homme a été interpellé dans le Val-de-Marne avec un couteau près d'une école juive. D'autre part, quatre hommes ont crié sur un pont de la capitale "À mort les juifs", sans oublier cet homme qui rentrait de la synagogue à Levallois-Perret, ayant reçu une bouteille en verre, lancée depuis un balcon.

Autre exemple : Raphaël, 12 ans, a écrit des menaces sur un espace numérique de travail. Il a expliqué aux policiers avoir fait cela par "bêtise". La plateforme Pharos, qui permet de dénoncer la haine en ligne, a reçu 2.000 signalements depuis samedi à l'heure où sont rédigées ces lignes.

