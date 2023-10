INFO RTL - Résidence squattée à Annemasse : trois personnes placées en garde à vue

Des premières arrestations ont eu lieu dans l'affaire de la résidence squattée d'Annemasse, en Haute-Savoie. Ces escrocs ont fait main basse sur plusieurs appartements d'une résidence pour y installer leurs propres locataires. Selon nos informations, trois personnes ont été placées en garde à vue. Les enquêteurs de la police judiciaire ont interpellé la fausse syndic de la résidence, une de ses complices et le faux gardien de l'immeuble.

Tous vont devoir s'expliquer sur l'escroquerie présumée qui leur est reprochée. Un tournant dans ce dossier où rien ne bougeait depuis des semaines. "Je suis très heureuse de cette nouvelle. D'un coup, on a fait un pas de géant. Ça prouve que l'enquête avance, que ça avance du côté de la justice", réagit Christelle Combépine, l'une des propriétaires lésée, qui a aussi été agressée par un squatteur.

"Depuis le temps qu'ils sont identifiés et qu'il ne se passait rien, pour nous, c'était frustrant, même très énervant de les voir face à nous, nous narguer parce qu'ils se sentaient intouchables. On reste vigilants, parce qu'il reste encore tous les squatteurs qui sont là. On ira jusqu'au bout, on ne lâchera rien tant qu'on n'a pas réglé cette affaire", ajoute-t-elle. Aucune expulsion n'a en effet été encore ordonnée dans ce dossier.

