Méga-bassines : un deuxième manifestant dans le coma

Un deuxième homme blessé lors des violents affrontements samedi à Sainte-Soline entre manifestants et gendarmes est entre la vie et la mort, a annoncé, lundi 27 mars Gérald Darmanin, en pleine polémique sur le maintien de l'ordre pendant ce rassemblement contre les "méga-bassines".

Le ministre de l'Intérieur a déclaré en conférence de presse "avoir une pensée pour les deux hommes qui ont leur pronostic vital engagé à Sainte-Soline". Peu auparavant, une source proche du dossier avait affirmé qu'un deuxième manifestant était dans le coma, confirmant une information de BFMTV. Selon une femme présentée comme la mère de ce manifestant et interrogée par la chaîne devant le CHU de Poitiers, "Michael, 34 ans", était en train "d'être opéré du cerveau".

Les organisateurs de la manifestation ont eux aussi évoqué une deuxième personne au "pronostic vital engagé", qui avait été "touchée à la trachée ce samedi" et "rapidement hospitalisée en urgence vitale".

Dimanche, le parquet de Niort avait fait état d'un premier homme dans le coma, et lundi le procureur Julien Wattebled a indiqué que le pronostic vital de ce Toulousain de 32 ans souffrant d'un traumatisme crânien, était "toujours engagé".



