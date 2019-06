publié le 02/06/2019 à 17:49

Dimanche 2 juin en fin de matinée, un incendie s'est déclaré dans la zone d’activités du Vert Galant, à Saint-Ouen-l’Aumône dans le Val-d'Oise. C'est l'entrepôt d'une société de traitement des déchets dangereux qui a pris feu, donnant lieu à un impressionnant nuage de fumée ainsi que plusieurs explosions, filmées et relayés par de nombreux internautes de la région sur les réseaux sociaux.



Sur ces images on peut voir que l'incendie était visible à plusieurs dizaines de kilomètres. La préfecture du Val-d'Oise a expliqué sur Twitter que "des moyens de grande ampleur" avaient été engagés par les pompiers du département. D'après Le HuffPost, une centaine d'entre-eux ont été déployés sur l'incendie, dont les causes sont pour le moment inconnues.

À 15h40 dimanche, la préfecture a déclaré sur Twitter que "le feu est circonscrit et baisse en intensité". Elle conseille malgré tout aux riverains "d’éviter le secteur pour ne pas gêner l’intervention des secours".

Selon plusieurs médias, l’entrepôt situé dans la zone d’activités du Vert Galant appartient à l’entreprise Cogetrad, spécialisée dans le traitement des déchets dangereux.

#Incendie à Saint-Ouen-l'Aumône : le feu est circonscrit et baisse en intensité. Le confinement ne concerne par précaution que la zone d’activités du Vert Galant et ses abords immédiats. Opérations de longue durée : évitez le secteur pour ne pas gêner l’intervention des #secours — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) 2 juin 2019