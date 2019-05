et AFP

publié le 26/05/2019 à 09:07

Samedi à Bordeaux, 70 personnes ont été évacuées de plusieurs immeubles du centre-ville à cause d'un violent incendie qui a provoqué d'importants dégâts, sans faire de victime, ont indiqué dimanche les secours et la mairie. Les pompiers sont parvenus à éteindre le feu dans la nuit de samedi à dimanche.



"Le feu est éteint mais il y a toujours des foyers résiduels. On fait le tour des bâtiments pour parfaire l'extinction, des poutres qui fument", ont indiqué à l'AFP les pompiers, ajoutant que le foyer principal avait été éteint à 6h25. La mairie de Bordeaux a précisé que "2.000 m2 avaient été impactés par l'incendie". Un pompier a été légèrement blessé à l'oeil samedi par un éclat de verre.

L'incendie s'était déclaré vers 17h00 sur un îlot face à la Garonne, qui comprend une cinquantaine d'entrées dans des bâtiments de trois à cinq étages. Au total, plus de 100 pompiers, 30 véhicules de secours, cinq grandes échelles et 16 lances à eau ont été mobilisés pour maîtriser les flammes.

