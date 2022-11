Sur la route, la prudence reste de mise, surtout lorsque l'on transporte un chargement illicite. C'est ce qu'un jeune trafiquant de cannabis aura appris à ses dépends, lorsque le 16 novembre dernier, l'automobiliste de 25 ans a vu son business mis au jour à la suite d'un accident de la route à Caudry, près de Cambrai dans le Nord.

D'après 20 Minutes, c'est en se prêtant à un simple test d'alcoolémie et de stupéfiants, que le conducteur, impliqué dans l'accident, a attiré l'attention des gendarmes. Positif au cannabis, le jeune homme a également été trahi par la forte odeur qui émanait de son coffre. Une fois ouvert, les militaires y ont trouvé 1,16 kg d’herbe et 800 g de résine de cannabis. De quoi donner lieu à une perquisition chez le suspect, qui portera ses fruits.

Au total, les autorités ont débusqué du matériel servant au trafic, dont une balance de précision et un téléphone prépayé, sans compter une centaine de grammes de résine. Pour couronner le tout, le reçu d'un versement de 10.800 euros en espèces accompagnait les nombreuses preuves.

Ce coup de filet aura permis de débusquer un petit trafic, dans lequel trois autres individus seraient impliqués. Ceux-ci, deux clients et un "usager-revendeur", ont été placés en garde à vue dans la foulée. Après une comparution immédiate lundi dernier, les peines des complices sont tombées : 10 mois de prison dont six avec sursis probatoire pour les deux clients, un an, dont six mois de sursis probatoire pour le revendeur, et 28 mois d’emprisonnement, dont 22 ferme pour le trafiquant, trahi par sa mauvaise conduite.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info