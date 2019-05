et AFP

publié le 07/05/2019 à 14:24

Lundi dernier aux alentours de 18h30 trois adolescentes, âgées de 14, 17 et 19 ans ont été interpellées par la brigade anticriminalité stéphanoise, après la profanation de près de 70 tombes d'un cimetière.



La police a été prévenue après l'incident par le gardien du cimetière de Valbenoîte, lui-même alerté par une personne ayant vu les jeunes filles agir peu de temps avant. De nombreux dégâts sont à déplorer dans ce cimetière situé au sommet d'une colline dominant Saint-Étienne : stèles et croix brisées et pierres tombales ont été renversées. Heureusement, selon une autre source policière, aucune inscription sur les tombes n'a été trouvée.

La ville de Saint-Étienne compte porter plainte contre les adolescentes, qui étaient en état d'ivresse lors du méfait.