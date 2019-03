publié le 21/03/2019 à 16:19

Prise en flagrant délit. Une sexagénaire est soupçonnée d'avoir volé des compositions florales sur une tombe du cimetière de l'Ouest, à Perpignan, pour décorer son jardin. Elle a été repérée le 9 mars par la tante d'une personne enterrée qui, lasse de constater la disparition des fleurs, avait mené sa propre enquête.



Depuis la mort de son neveu, fin février 2018, Brigitte Pascual remarque que la tombe est systématiquement pillée le samedi matin. Les jardinières et compositions florales déposées par les proches ont déjà été dérobées une dizaine de fois. En colère, sans nouvelles de la plainte déposée au commissariat, elle décide de prendre les choses en main.

Le samedi 2 mars, Brigitte se cache dans le cimetière avec son mari. Ils voient alors approcher une Mercedes. "Une dame en est descendue, un arrosoir à la main", raconte-t-elle au journal l'Indépendant. "Elle s’est penchée sur notre tombe, en fait elle faisait son choix comme chez un fleuriste, puis elle a attrapé un gros pot de marguerites qu’on avait porté le matin même et elle est repartie en vitesse".

Des centaines de compositions florales

Le couple a filmé la scène, mais le numéro de la plaque d'immatriculation est illisible. Ils décident donc de se cacher à nouveau la semaine suivante. Cette fois, ils prennent la voiture en filature. La voleuse les repère, grille un feu rouge et prend la fuite. Mais ils ont eu le temps de noter son immatriculation, et la transmettent à la police.



Quand ils se rendent au domicile de la suspecte, stupeur. La propriétaire est une dame de 67 ans et dans sa somptueuse maison, intérieur comme extérieur sont décorés de centaines de compositions florales, statuettes et autres objets funéraires. Malgré la vidéo, la sexagénaire nie le faits. Elle comparaîtra devant la justice au mois de septembre.