Saint-Étienne : comment un féminicide a pu être évité de justesse

À Saint-Étienne, une jeune femme de 23 ans, qui s'était réfugiée chez une amie, a été enlevée et forcée de monter dans la voiture de son agresseur, un homme avec qui elle avait eu des relations intimes. Elle se savait menacée, c'est pour cela que cette femme s'est réfugiée ce lundi soir chez une amie à Saint-Étienne.

Après des menaces de mort sur son téléphone, l'homme de 39 ans passe à l'action, il retrouve l'appartement où la jeune femme se cache, il défonce la porte, frappe son ex-partenaire à coup de barre de fer. La jeune femme essaie de s'enfuir, mais blessée, elle est vite rattrapée et enlevée par son ex qui l'embarque de force dans sa voiture.

L'amie de la jeune fille donne l'alerte mais c'est trop tard, le véhicule file direction les hauteurs de Saint-Étienne, dans le parc régional du Pilat, un lieu assez isolé, choisi peut-être pour mettre ses menaces de mort à exécution. Cette jeune femme doit sa vie ce mardi soir au coup de fil d'un habitant, voyant le véhicule de l'homme mal garé sur une route forestière.

Il appelle les policiers et grâce à des chiens renifleurs et un hélicoptère, la jeune femme est retrouvée saine et sauve. On ne sait pas pour le moment si elle a en plus subi des violences sexuelles. Interpellé, l'homme est toujours en garde à vue, la jeune femme de 23 ans est quant à elle toujours hospitalisée, en état de choc.