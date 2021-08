Aveyron : ce que l'on sait du féminicide à Calmont

Un nouveau féminicide a eu lieu dimanche 1er août dans l'après-midi à Calmont, dans l'Aveyron. Une femme a été tuée à l'arme blanche, son conjoint a été retrouvé blessé. Ce dernier est aujourd'hui entre la vie et la mort. Les enquêteurs de la gendarmerie sont sur les lieux du drame, ils ont retrouvé l'arme du crime et tentent de comprendre ce qui s'est passé.

Les deux corps ont été aperçus par des VTTistes dimanche 1er août, aux alentours de midi. Ces derniers ont immédiatement prévenu les pompiers et les gendarmes. Les corps gisaient dans le lit de la rivière Le Viaur à 10m du pont de Calmont. La femme a été poignardée et l'homme aurait retourné l'arme contre lui. Il a survécu et a été hospitalisé dans un état très critique.

Les gendarmes enquêtent également à 20 km de là, à Rullac-Saint-Cirq, un village de 400 habitants seulement, où vivaient le couple et leurs familles. Lui est éleveur, elle travaille à Rodez dans une association d'aide aux handicapés. Les témoignages de la famille et des voisins devraient préciser le contexte du drame. Les gendarmes comptent aussi sur le témoignage du blessé, s'il survit. Lui seul sait précisément comment et pourquoi sa compagne de 48 ans a perdu la vie.