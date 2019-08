publié le 15/08/2019 à 10:27

À Saint-Denis, un immeuble en flammes a été évacué avant même l'arrivée des pompiers. Lundi 12 août, au soir, une dizaine de jeunes d'un quartier situé rue Maurice Thorez non loin de la gare de Saint-Denis, se sont précipités dans les étages pour alerter et évacuer tous les habitants. Une enquête est en cours et les causes exactes de l'incendie devraient être connues la semaine prochaine.

"On jouait au foot dans cette zone-là. Un ami a marqué et en tournant la tête il a vu des flammes. Les gens ne se sont pas rendu compte qu'il y avait le feu", raconte à RTL Ousmane, 27 ans. "Sans hésiter, mes amis ont commencé à monter dans le bâtiment et moi j'ai appelé les pompiers".

Sur la façade les marques des flammes sont bien visibles. Sur les six étages de l'immeuble, ce sont les trois derniers qui ont été les plus touchés.

Mathieu fait partie de ceux qui sont entrés dans le bâtiment pour venir en aide aux habitants. "Nous, on est montés au directement au 4e. On a ouvert la porte, on a vu une fumée noire. On l'a sorti avec sa fille. La pression est redescendue et on s'est dit : 'on a été fous quand même de monter comme ça', mais bon c'était normal de le faire'", explique-t-il.

Apparemment, il y a eu un court-circuit Vera, l'une des habitante de l'immeuble Partager la citation





C'est justement du 4e étage que le feu est parti. Vera, l'une des propriétaires n'était pas présente au moment de l'incident et à son retour, elle n'a pu que constater les dégâts. "Apparemment, il y a eu un court-circuit. Je pense que l'on ne peut rien récupérer là", déplore-t-elle. Aucune pièce n'a été épargnée.

Des trous dans les murs, des meubles en cendres, une odeur de brûlé qui règne encore dans tout l'appartement... Vera a du mal à cacher son émotion : "Ça fait mal. C'est toute une vie qui part. Ce n'est même pas une question d'argent".

Malgré les nombreux dégâts matériels aucune victime n'est à déplorer grâce à l'intervention rapide des jeunes du quartier. Et pour les remercier, un repas géant devrait être organisé le mois prochain.