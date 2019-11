et AFP

publié le 23/11/2019 à 13:36

Près de deux mois après l'enlèvement d'un adolescent à Saint-Brieuc (Côte d'Armor), six hommes ont été interpellés (quatre à Saint-Brieuc, et deux à Paris) et mis en examen, vendredi 22 novembre. Âgés de "18 à 25 ans", ils ont été écroués dans des prisons différentes, a indiqué une source proche de l'enquête.

Âgé de 14 ans, l'adolescent avait été enlevé en pleine rue, le 24 septembre, alors qu'il se rendait au collège. Ses ravisseurs l'avaient ensuite emmené à Paris où ils l'avaient séquestré, avant de le relâcher "le lendemain" dans une gare parisienne.

Il aurait été enlevé pour servir de monnaie d'échange sur fond de trafic de stupéfiants impliquant son entourage, a expliqué à l'AFP une source proche du dossier. L'enquête a été menée par la police judiciaire de Rennes, l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) et les policiers de Saint-Brieuc.

Si l'enfant "a été bien traité", il a été "très choqué et a eu une incapacité de travail de 30 jours pour des raisons psychologiques", selon le parquet de Saint-Brieuc, cité par Ouest-France.