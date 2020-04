Saint-Brieuc : deux policiers sauvent une femme qui tentait de se suicider

publié le 19/04/2020 à 01:21

Alertés par des automobilistes, ils n'ont pas hésité à se hisser au dessus du vide pour lui sauver la vie. Dimanche 11 avril en fin d'après midi, deux agents de police secours ont sauvé une femme qui s'apprêtait à sauter du viaduc du Gouët, pont routier de 70 mètres de haut qui surplombe Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor).



Nommé il y a trois ans au commissariat de la ville, Peter a raconté la scène à 20 Minutes : "Elle est sortie de sa voiture et marchait vers la barrière. Elle a commencé à l’enjamber. On a couru pour l’empêcher mais elle s’était déjà mise sur le filet de sécurité. Elle était allongée dessus et voulait sauter".

Avec l'aide de sa collègue Julie, le jeune agent de police explique avoir alors franchi à son tour la rambarde. Après plus de 15 minutes au dessus du vide, il est finalement parvenu à saisir la jambe de la femme pour la hisser sur le pont. Âgée d'une cinquantaine d'année, elle a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée.